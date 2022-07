King Holidays torna in Giordania, al via la programmazione

15:42

King Holidays torna a programmare la Giordania e per l’occasione lancia una campagna di comunicazione con il Jordan Tourism Board, che segue il concept ‘La Giordania ad occhi chiusi, sicuramente con King Holidays’, già adottato dal tour operator nelle campagne realizzate a inizio anno per il lancio della programmazione estiva.

Tra le prime iniziative in programma, un tram (nella foto) che porterà le immagini più suggestive della destinazione nel centro di Milano per tutto il mese di agosto. La campagna comprende anche una pianificazione web, azioni pubbliredazionali per il trade che uniscono formazione e promozione e diverse attività di digital-PR.



La Giordania di King Holidays parte dal grande classico Tutto Giordania, tour con partenze garantite ogni domenica, disponibile in versione individuale e di gruppo, per proporre poi il combinato Giordania e Mar Morto che dedica un’ampia parentesi al wellness.



Disponibili anche il solo Mar Morto o solo Aqaba, per scoprire il volto meno noto del Mar Rosso, mentre per chi ha poco tempo a disposizione torna Petra Express, soluzione perfetta anche fuori dai periodi di vacanza canonici per vedere gli highlights del Paese in un long weekend.



Per gli operativi voli, King Holidays si affida a Royal Jordanian e anche a compagnie low cost.