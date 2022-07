16:45

Norwegian Cruise Line affronta l’estate all’insegna del ‘Live it Up!’. Secondo un sondaggio condotto da Swg per conto della compagnia, infatti, due italiani su tre sono alla ricerca di nuovi orizzonti di viaggio, e pensano alla vacanza 2022 puntando su spensieratezza, comfort e sicurezza.

Protagonista delle vacanze estive degli italiani, anche quest’anno, sarà soprattutto il mare (scelto dal 67% di chi andrà in vacanza), che detiene il primo posto del podio, seguito da montagna e città d’arte al secondo e terzo posto. L’esperienza di vacanza sarà basata, per gli italiani, sulla ricerca di relax (56%), ma anche di arte e cultura (35%), contatto con la natura (31%) e libertà (31%).



Se il mare rappresenta un elemento apprezzato per le vacanze estive degli italiani, la possibilità di viverlo appieno attraverso una crociera risulta quanto mai attrattiva anche per chi non ne ha mai fatta una. Comfort in cabina (60%), qualità e varietà della ristorazione (48%), la libertà di poter fruire dei servizi a qualsiasi orario (48%) sono i fattori chiave secondo gli italiani per una esperienza di vacanza in mare all’insegna di qualità e libertà.



"La crociera è una grande opportunità per vedere il mondo e sperimentare nuovi luoghi, attività e culture diverse facendo le valigie una sola volta - ha dichiarato Kevin Bubolz, managing director Continental Europe di Ncl -. Le nostre nuove navi all'avanguardia, la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, realizzano i desideri degli italiani in vacanza. Con più spazio per ciascun ospite, un servizio elevato e un'ampia gamma di attività all'avanguardia, gli ospiti avranno più scelta che mai per creare al meglio la loro vacanza individuale”.