Ncl, da settembre imbarco anche senza vaccino

14:04

Norwegian Cruise Line si appresta ad allentare le restrizioni anti-Covid. La compagnia di crociere ha annunciato che da settembre non richiederà più la vaccinazione per salire a bordo delle sue navi e allenterà le regole sui test.

Dal 3 settembre, riporta il Washington Post, i viaggiatori vaccinati dai 12 anni in su non dovranno più effettuare il test prima di salire a bordo. I non vaccinati saranno ammessi a bordo purché presentino un test Pcr o dell’antigene negativo effettuato nelle 72 ore prima dell'imbarco. I



Ai bambini sotto i 12 anni non saranno richiesti test o prove di vaccinazione.



I requisiti potrebbero, però, variare ancora a seconda delle normative locali nei diversi porti toccati dagli itinerari.