La carenza di personale colpisce anche le crociere: Princess cancella 11 itinerari

11:02

L’annoso problema della carenza di personale approda anche nel mondo delle crociere. A dovere fare i conti con uno dei temi caldi di quest’anno è stata Princess Cruises, che si è vista costretta a cancellare 11 itinerari in partenza da San Diego con la Diamond Princess a partire dal prossimo settembre.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, la compagnia si sarebbe trovata nella situazione di non riuscire a garantire i livelli di servizio a cui ha abituato i propri clienti a causa anche dell’incremento della domanda, con i numeri dei crocieristi tornati ormai ai livelli abituali. Quindi la scelta è stata quella di tagliare un numero minimo di crociere per liberare forze da spostare su altri itinerari.



Per i clienti colpiti dal taglio Princess ha offerto diverse opzioni con vari bonus in caso di spostamento su altri itinerari oppure il rimborso totale.