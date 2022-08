Evolution Travel, nel primo semestre il 18% di vendite in più sul 2019

14:39

Boom di vendite e trend positivo nell’estate di Evolution Travel, che nei primi 6 mesi del 2022 registra il 18% in più di vendite rispetto alla prima metà dell’anno 2019.

“C’è tanta voglia di andare in vacanza dopo 2 anni di restrizioni – spiega Alessandro Baldisserotto (nella foto), responsabile marketing dell’operatore-, ma l’incremento delle vendite online dei viaggi è dovuto soprattutto ad un grande lavoro di preparazione del network Evolution Travel nel periodo del lockdown e delle chiusure, con investimenti nella formazione di altissimo livello erogata dai nostri consulenti più esperti ma anche direttamente da professionisti del settore che abbiamo coinvolto”.



Per prepararsi alla ripresa del turismo, il t.o. ha perfezionato le proposte di viaggio, creato nuovi portali su nuove mete e migliorato quelli già esistenti rendendoli più funzionali e in sintonia con le richieste dei clienti, sempre più attenti, esigenti, ma nello stesso tempo più abituati a prenotare online.



Buoni i dati risultati anche del sito web: circa 100mila visite al sito mensili di cui il 95% è caratterizzato da nuovi utenti, a cui si aggiungono circa 70 campagne pubblicitarie attive che generano oltre 270 richieste di viaggio al giorno.