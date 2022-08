Silver Endeavour, aperte le vendite per le spedizioni antartiche

15:26

Silversea Cruises ha aperto le vendite per la stagione inaugurale della nuova nave da spedizione ultra-lusso, Silver Endeavour.

Come riporta TTG Media, la nave intraprenderà 12 viaggi di durata variabile da cinque a 20 notti a partire dal 21 novembre 2022.

La programmazione include l'offerta di crociere con volo in Antartide, una spedizione nel profondo Sud e un nuovo viaggio di 10 giorni nella Penisola antartica.



"Siamo lieti di aprire le vendite dei viaggi inaugurali di Silver Endeavour, segnando una nuova era nelle crociere di spedizione ultra-lusso - ha spiegato Roberto Martinoli, presidente e amministratore delegato di Silversea Cruises -. Silver Endeavour toccherà alcune delle destinazioni più remote ed estreme del pianeta mantenendo un livello di comfort elevatissimo".



Endeavour offrirà per la prima volta dieci crociere fly&cruise sull'Anctartica Bridge. Il 12 febbraio 2023 Endeavour si recherà nelle isole Shetland meridionali e nella penisola antartica, prima di attraversare il 69° parallelo sud per la prima spedizione di 20 giorni nel profondo Sud.



Concludendo la stagione inaugurale in Antartide, gli ospiti salperanno per un nuovo viaggio di 10 giorni verso la Penisola Antartica, con partenza da Puerto Williams il 4 marzo 2023.

Endeavour offrirà un rapporto equipaggio-ospite di uno a uno, con sette categorie di suite: la Owner's Suite; la Grande Suite; la Suite Silver e le Suite Veranda Premium, Deluxe, Superior e Classic.