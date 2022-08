Crociere, i clienti scelgono il prodotto lusso

09:45

Il settore crocieristico si tinge di lusso. Stando a una ricerca pubblicata su Forbes, è proprio il segmento alto di gamma a dominare il mercato dei crocieristi repeaters.

Tra le motivazioni alla base di questo fenomeno ci sarebbe la voglia dei viaggiatori di andare a caccia di esperienze uniche e indimenticabili, soprattutto dopo la crisi pandemica.



Come riporta traveldailynews.com, a incidere sulla decisione d’acquisto di una crociera luxury sono fattori come le amenities all inclusive, il cibo gourmet e ovviamente la qualità delle cabine.



Seguono l’appel delle destinazioni e degli itinerari, insieme alla reputazione della compagnia e ai suggerimenti forniti dal proprio travel advisor. G. G.