Siramani: obiettivi 2022 raggiunti con 6 mesi d’anticipo

12:00

Un anno in volata per Siramani. Il tour operator torinese anuncia di aver chiuso il primo semestre 2022 con un aumento di fatturato pari al 150% rispetto allo stesso periodo del 2019. Un trend che l'ha portato a raggiungere gli obiettivi per l'intero anno con 6 mesi d'anticipo.

“È ovvio che questa importante crescita è arrivata anche grazie al potenziamento di una parte di programmazione che prima non avevamo ovvero Usa, Canada, Caraibi e Polinesia" precisa Gianluca Propoli, direttore vendite e marketing (nella foto). Il tour operator ha comunque continuato a puntare anche sulle destinazioni già rodate come Madagascar, Maldive, Egitto, Baleari e Canarie.



“È fuori dubbio che la situazione generale non è ancora da dirsi ottimale - aggiunge Propoli -, se facciamo riferimento ai disagi aeroportuali ai quali abbiamo assistito durante gli ultimi mesi o a dover fare i conti con altre difficoltà legate all’incertezza di molti clienti che portano a prenotare anche viaggi lungo raggio impegnativi con poco anticipo ma, per fortuna, grazie ad una ottima pianificazione operativa, stiamo riuscendo a gestire anche questo con pazienza e grande spirito collaborativo nei confronti delle adv che ci contattano e siamo certi che i mesi a venire segneranno un ulteriore miglioramento delle condizioni generali per permettere a tutti noi di poter tornare finalmente a lavorare più serenamente”.