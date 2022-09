Msc Crociere, il 13 novembre a Doha il battesimo di Msc World Europa

12:55

Si terrà a Doha il 13 novembre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Grand Cruise Terminal, il battesimo di Msc World Europa, la nuova ammiraglia di Msc Crociere.

La nuova nave, spiega in una nota Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc, "rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept che offrirà ai nostri ospiti un’esperienza di crociera inedita e indimenticabile, per questo l’evento di lancio si svolgerà in una delle sette nuove Meraviglie Urbane del Mondo insieme all’inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal della città."



"Il Qatar – prosegue - continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del Golfo, poiché vediamo una maggiore richiesta da parte dei nostri ospiti di visitare questa parte del mondo culturalmente molto ricca e ancora del tutto sconosciuta".