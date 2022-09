Viaggi dell’Elefante: obiettivi raggiunti nella stagione estiva

14:45

Obiettivi raggiunti per la stagione estiva di Viaggi dell’Elefante. Il tour operator si prepara a mandare in archivio l’alta stagione con un buon risultato, che certifica la decisa rinascita del settore, anche se non sono mancati gli elementi di difficoltà.

“Nonostante il via libera dei Paesi – commenta il ceo Enrico Ducrot (nella foto) -, dovendo fare i conti su alcune restrizioni che rendono difficoltosa l’operatività con aumenti di prezzi e poca disponibilità di voli, gli obiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti, e si sono rafforzate le collaborazioni con le agenzie nel seguire insieme il cliente”.



Tra le destinazioni più richieste figurano “la Turchia, l’Arabia Saudita, le crociere sul Nilo, Giordania, Tanzania e Sud Africa, Usa e Perù – prosegue il manager -. Anche l’Italia si è contraddistinta con i gruppi ad hoc”. E per la programmazione 2022 e 2023 si preparano a tornare in scena l’India e il Giappone.