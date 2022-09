Msc Crociere, una campagna con le adv per attirare eventi Mice a bordo delle navi

13:58

Msc Crociere punta sul Mice. La compagnia di crociere lancia una nuova campagna con gli agenti di viaggi per attirare a bordo delle navi eventi e attività meeting e incentive nel corso della stagione invernale 2022/23 e nell’estate 2023.

Durante il mese di settembre, perciò, i team commerciali di Msc Crociere incontreranno gli adv italiani per spiegare le attrazioni e i vantaggi per i clienti Mice che scelgono di organizzare iniziative a bordo delle navi della flotta.



"Le nostre navi - spiega in una nota Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere - presentano grandi vantaggi rispetto agli hotel e ai resort come sedi di eventi Mice, indipendentemente dalle dimensioni e dalla portata dell'azienda. Ci sono un’ampia offerta di ristorazione, una serie di diverse opzioni di intrattenimento di cui godere e, naturalmente, diverse destinazioni da esplorare e scoprire, il tutto in un unico viaggio".



Per il segmento ogni nave offre teatri, sale conferenze e sale da pranzo, nonché bar e saloni.