Dal Super Bowl ai New York Yankees: le nuove esperienze secondo KKM

09:19

Una partita a basket con le vecchie glorie degli Orlando Magic oppure un allenamento insieme alle star degli New York Yankees? KKM Group allarga gli orizzonti delle esperienze da proporre ai propri clienti con l’introduzione di format innovativi e di forte appeal per un pubblico alla ricerca di qualcosa di speciale e unico.



Nuovi orizzonti

Dopo un’estate sotto il segno del ritorno ai volumi del 2019, il gruppo sonda nuove strade oltre all’ormai consolidata Formula 1: per il futuro arriverà infatti la possibilità di creare pacchetti-evento che spazieranno dalla Champions League al 6 Nazioni di rugby e, per gli Stati Uniti, un tuffo immersivo nel football americano con il Super Bowl oltre che i già citati baseball e Nba. Con un passaggio importante anche nel Metaverso.

“Stiamo finalizzando molti progetti – spiega il ceo Andrea Cani – anche sul fronte tecnologico e della distribuzione. A Rimini per TTG Travel Experience saremo tra i primi ad entrare nel Metaverso e proporremo nuove opportunità anche sul fronte commerciale con TOuchpoint. Il nostro obiettivo non sarà mai la vendita diretta: mettiamo a fattore comune i punti di forza di tutti i partner per il bene e la crescita del gruppo e ci impegniamo a lavorare in un’ottica di lead generation a favore delle agenzie”.