Princess Cruises: stop alle restrizioni anti-Covid su quasi tutte le crociere

08:45

Anche Princess Cruises ha appena revocato tutti i protocolli anti-Covid, eliminando l’obbligatorietà di immunizzazione o test negativo per poter salire a bordo delle sue navi. Gli ospiti che navigano con Princess Cruises non devono pertanto esibire il certificato vaccinale, ma nemmeno l’esito negativo del tampone rapido e potranno salire a bordo indipendentemente dal loro stato di vaccinazione.

Un primo allentamento delle restrizioni anti-pandemia era già stato applicato il 6 settembre, quando la compagnia di crociere aveva eliminato l’obbligatorietà di presentare l’esito negativo del test per gli ospiti vaccinati. Ora, invece, non sarà obbligatorio nemmeno per i non vaccinati.



La modifica, speiga TravelDailyNews, si applica a tutti gli itinerari in partenza da porti statunitensi ed europei, ad eccezione delle destinazioni in cui le normative governative, come Australia e Nuova Zelanda, potrebbero ancora avere i propri requisiti.



Le eccezioni

C’è poi un ristretto numero di crociere, che la compagnia chiama ‘enhanced guidelines voyages’, dove continua a essere obbligatorio presentare il certificato vaccinale e l’esito negativo del test rapido. Princess Cruises consiglia pertanto ai clienti di controllare i requisiti necessari per l’imbarco prima di prenotare e di visionarli di nuovo prima di salpare.