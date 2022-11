La montagna secondo Club Med, ecco quando riaprono i resort

14:33

Club Med ha reso note le date di riapertura dei resort di montagna. Il primo ad accogliere i turisti sarà il Club med Tignes, nelle Alpi francesi, il 4 dicembre.



La struttura gemella, sempre su questo territorio, ossia il Club Med Val d’Isère, inizierà ad ospitare gli appassionati di montagna il 17 dicembre. Rinnovato e rivisitato, sarà rilanciato come primo resort di montagna della Exclusive Collection, la collezione che raccoglie i cinque stelle dell’operatore.



Infine il 15 dicembre sarà la volta del Club Med Kiroro Peak a Hokkaido, in Giappone, una struttura adatta a ospitare clienti tutto l’anno.



Intanto Club Med continua a investire nel miglioramento dei servizi delle sue strutture. Ultimo progetto in ordine di tempo è quello che vedrà la nascita di una venue per matrimoni al Club Med Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. La venue, che sarà inaugurata a luglio, sarà fronte oceano, con una terrazza esterna coperta e una capienza di 250 persone, e potrà ospitare anche meeting ed eventi aziendali.