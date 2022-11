Grimaldi Lines Tour Operator rilancia il Capodanno a Barcellona sulla Cruise Roma

08:46

Sarà ‘Legend’ il tema dell’edizione 2022/2023 del Capodanno a Barcellona targato Grimaldi Lines Tour operator. La società torna con un prodotto classico organizzato a bordo dell’ammiraglia Cruise Roma che si terrà dal 29 dicembre al 3 gennaio.

Si tratterà di un viaggio attraverso le leggende della musica, del cinema, dello sport, con personaggi che hanno assunto un ruolo di rilievo nella cultura popolare e che hanno influenzato l’ultimo secolo.



“Il ricco programma di intrattenimento a cura di Samarcanda Animazione – si legge in una nota di Grimaldi - coinvolgerà sia adulti che bambini in divertenti giochi di gruppo e in coloratissimi spettacoli di varietà e cabaret. La vacanza culminerà come sempre nella notte di San Silvestro, quando verrà organizzata la Grande Fiesta con brindisi di Capodanno”.