Azamara rinnova la piattaforma per i partner: arriva Azamara Alliance

Una nuova piattaforma per i partner commerciali di Azamara. La compagnia di crociere di alta gamma alza il velo su Azamara Alliance, che offre ora nuovi strumenti e tecnologie in grado di garantire un'esperienza di prenotazione seamless e più intuitiva rispetto ad Azamara Connect.

"Una priorità in questo nuovo capitolo per Azamara è fornire ai nostri partner il miglior supporto e l'esperienza più efficiente possibile", spiega Patrice Willoughby, chief sales officer International di Azamara. "Con il lancio del nostro programma Azamara Alliance, la nostra missione è sviluppare opportunità per supportare i nostri partner di viaggio e dotarli degli strumenti necessari per avere successo insieme".



Per aiutare i partner a usare al meglio la nuova piattaforma e i suoi tool, l’azienda organizzerà una serie di eventi formativi a partire dal gennaio 2023.