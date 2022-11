Azamara lancia le prenotazioni per il World Voyage 2025

10:05

Saranno aperte dal prossimo 10 novembre le prenotazioni per il World Voyage 2025 di Azamara, che partirà da San Diego, in California, e visiterà 37 Paesi prima di concludersi a Southampton, nel Regno Unito dopo 155 giorni di viaggio.

La crociera sarà a bordo di Azamara Onward, con un itinerario che includerà 15 pernottamenti e 31 fermate prolungate nei porti, dando agli ospiti più tempo per immergersi in ogni destinazione unica. Il World Voyage 2024 è già andato esaurito. “Con il 60% dei porti di questa navigazione diversi da quelli del nostro viaggio mondiale del 2024, questo itinerario è stato curato per offrire anche agli ospiti più esperti una nuova prospettiva sul mondo" ha detto Carol Cabezas, presidente di Azamara.



L’itinerario prevede, fra le tante destinazioni, Honolulu, Hawaii, Samoa e Tonga, Sydney, Australia con pernottamento, Stewart Island, Nuova Zelanda, nonché Benoa a Bali, Bangkok in Thailandia, conun soggiorno di due notti, Semarang in Indonesia.

La World Cruise 2025 di Azamara includerà inoltre 13 eventi a terra, a cominciare da un galà di inizio a San Diego.