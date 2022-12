Msc Seascape: battesimo a New York con Sophia Loren, Matteo Bocelli e Ne-Yo

12:24

Battesimo a New York mercoledì sera per Msc Seascape, la nuova ammiraglia di Msc Crociere. Presenti alla cerimonia diverse personalità di spicco dello show business. Immancabile la presenza di Sophia Loren, che ha dato la sua benedizione virtuale alla nave.

"Uno dei momenti più belli degli ultimi 20 anni è stato quello di presiedere le Cerimonie di Battesimo della flotta Msc Crociere, non solo perché gli Aponte sono diventati come una famiglia per me, ma anche perché Msc ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Lasciatemi benedire Msc Seascape, il suo grande equipaggio e tutti i suoi passeggeri", ha dichiarato l'attrice.



Tra gli altri momenti salienti della cerimonia, l'esibizione di Matteo Bocelli; il taglio del nastro da parte di Alexa Aponte-Vago, figlia del fondatore e presidente esecutivo del Gruppo Msc, Gianluigi Aponte; e l'esibizione del cantautore Ne-Yo.



Dopo il Battesimo nella Grande Mela - nuovo home port di Msc negli Usa -, Msc Seascape farà rotta per i Caraibi.



Costruita da Fincantieri presso il cantiere di Monfalcone, Msc Seascape ha richiesto da parte della compagnia un investimento diretto in Italia pari a circa 1 miliardo di euro, che a sua volta ha generato sul Paese un impatto economico pari a circa 5 miliardi.