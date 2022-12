Shiruq lancia la capsule ‘Mindfulness on the road’ con Jack Jaselli

15:31

Viaggiare per liberarsi dagli automatismi del quotidiano. Nell’era imperante degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, Shiruq riporta l’attenzione sui cinque sensi, lanciando per il 2023 la capsule collection ‘Mindfulness on the road’: pratiche di consapevolezza in cammino e meditazione paesaggistica curate da Giacomo ‘Jack’ Jaselli, filosofo, educator e musicista di Milano.

“Sarà il nostro Paese simbolo, il Sudan, a tenere a battesimo la prima esperienza dal prossimo 19 febbraio - spiega Francesca Lorusso, direttrice di Shiruq -, mentre le partenze successive sono previste verso le isole e i fari dell’Estonia (29 maggio), per i sentieri trekking dell’isola di Andros in Grecia (17 settembre), immergendosi quindi nel deserto dell’Algeria (27 ottobre) e attraverso le scabre lande dell’Oman occidentale (8 dicembre). Jack, di cui sono da tempo grande ammiratrice, accompagnerà piccoli gruppi da 6 a 12 persone, onde dar modo di vivere esperienze più intime e focalizzate sul mutevole rapporto persona-ambiente”.



Fra le altre novità 2023, la navigazione in dahabeya dell’Egitto, tour antropologici in Africa Occidentale e spedizioni archeologiche in Turchia, con tappe incluse nello straordinario sito gemello di Goebekli Tepe: Karhan Tepe.