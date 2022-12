Quiiky in Sicilia con il White Lotus Tour

21:00

Quiiky lancia il White Lotus Tour. La Sicilia del lusso e della cultura emerge grazie al tour operator Lgbtq+, per far conoscere aspetti inediti accennati nella popolare serie tv



Inclusioni, diritti e sostenibilità sono infatti al centro della serie ‘White Lotus’, la cui seconda stagione è stata interamente girata in Sicilia, divenuta meta da sogno.

In occasione dell’ultima puntata, andata in onda il 19 dicembre, Quiiky, lancia un tour che celebra le ambientazioni in cui la serie è stata girata, intitolandolo il White Lotus Tour.

Principale scenario della serie è il San Domenico Palace, l'hotel a 5 stelle di Taormina, punto di partenza del tour.

Quiiky propone un tour di Taormina e di Giardini Naxos, incluso anche un giro in barca fino alla spiaggia dell'Isola Bella. Il giorno seguente, sulla strada per Noto, ci si ferma alla tenuta Planeta Feudo di Mezzo per un wine tour.

Da qui si arriva a Noto, per passare nell’antico monastero tramutatosi nella principesca Villa Elena. Nel White Lotus rappresenta la casa di Quentin a Palermo, ma è una proprietà privata e purtroppo non è visitabile. Si giunge poi alle tappe di Catania, Cefalù e Palermo.



Il White Lotus Tour di Quiiky Travel si somma agli altri tour di successo internazionale dell’operatore legati al mondo del cinema e delle serie tv: 'Chiamami con il tuo nome' tra Crema e dintorni, ispirato al film 'Call me by your name' e 'House of Gucci Tour' che ripercorre le location del film che ha Lady Gaga come protagonista.