di Isabella Cattoni

08:35

Imprevedibile ma vero. L’andamento delle prenotazioni e il ritorno della voglia di viaggiare, impensabile fino a qualche mese fa, ha stupito gli stessi operatori turistici, che non si aspettavano una dimostrazione di forza di questa portata da parte di un settore duramente fiaccato da due anni di pandemia.

“La voglia di viaggiare ha vinto su tutto – conferma il direttore generale e co-ceo di Veratour, Stefano Pompili -. Inflazione, cambio con il dollaro, aumento dei costi del petrolio, conflitto in Ucraina sono tutti elementi che potevano contribuire a fiaccare la voglia di viaggio. Ma contrariamente alle aspettative, stiamo tornando ai livelli pre Covid e nemmeno il prezzo sembra avere un ruolo chiave nella scelta dei viaggiatori”. Basti pensare che in casa Veratour nei primi dieci giorni di gennaio si è già realizzato l’80% circa delle vendite estive rispetto al corrispondente periodo del 2019.



“Il gennaio 2023 si è rivelato il migliore di sempre, attestandosi come il mese con il maggior numero di partenze se confrontato con il gennaio degli ultimi 15 anni” aggiunge il direttore commerciale di Boscolo, Salvatore Sicuso.

A credere nel turismo come motore per una più ampia ripartenza dell’economia è anche Giuliano Gaiba, a.d. di Th Group, che conferma come, malgrado un’inflazione galoppante e un importante aumento dei costi, la voglia di viaggiare stia guidando le prenotazioni per il 2023. “Attendo con fiducia un miglioramento della situazione geopolitica – fa sapere il manager – che contribuirebbe a rendere stabile e duratura la ripresa. Lo spazio per crescere c’è. Basti pensare che durante la stagione invernale corrente abbiamo già venduto quasi il 90 del prodotto, posizionandoci a pari periodo su numeri superiori a quelli del 2019”.



Anche Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, esprime soddisfazione nel constatare “la tanta voglia di partire mostrata dai clienti”. Una sorpresa per tutto il mercato, anche se il manager avverte come a brevissimo si dovranno affrontare “Tutti gli effetti dei rincari, che influiranno sul prezzo finale della vacanza”.