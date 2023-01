14:59

Sono 82 in 26 Paesi diversi i porti che Explora II, la seconda unità della flotta di Explora Journeys - brand di lusso del gruppo Msc - toccherà tra agosto 2024 e fine aprile 2025.

La nave attraverserà prima il Mediterraneo raggiungendo porti in Italia, Spagna, Grecia, Cipro, Israele e Croazia, per poi proseguire alla volta di Medio Oriente, India e Oceano Indiano fino all’Africa.



La riscoperta della lentezza

Per offrire ai suoi ospiti la possibilità di una conoscenza più approfondita dei luoghi visitati, tutti i viaggi in programma sono stati progettati con soste più lunghe in porto, ritmi di viaggio più lenti, orari di arrivo e partenza non convenzionali e l’opportunità di trascorrere più tempo in ogni destinazione, con diversi pernottamenti.



“Questo è un nuovo capitolo per il nostro marchio - commenta Michael Ungerer, amministratore delegato di Explora Journeys -. Il nostro portafoglio di destinazioni è in continua espansione e non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti a bordo delle nostre navi per vivere esperienze irripetibili”.



Alcune delle tappe

Tra le tappe Roma e la Sicilia in Italia, poi Minorca e le isole di Mykonos, Santorini, Kalamata e Corfù. Dopo aver esplorato Israele, Explora II attraverserà il Canale di Suez e approderà in Egitto. La nave salperà quindi verso l’Arabia Saudita per arrivare a Doha, Dubai e Abu Dhabi. Raggiungerà anche la costa dell’India fino alle spiagge di Goa e all'entroterra del Kerala, per poi terminare con Mumbai.



Il viaggio di scoperta proseguirà verso le isole dell’Oceano Indiano, tra cui Seychelles e Maldive, per poi raggiungere l’Africa con scali in Mozambico, Tanzania, Madagascar, Kenya, Mauritius e Sudafrica.