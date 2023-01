Boscolo Tours, in agenzia di viaggi i nuovi cataloghi 2023

di Amina D'Addario

09:16

Arrivano nelle agenzie i nuovi cataloghi Boscolo Tours. Quindici monografici con focus su singole destinazioni e macro-aeree e 170 itinerari che illustrano la selezione top dei viaggi guidati dell’operatore.



“Si tratta di monografici in stile tabloid - sottolinea il direttore commerciale, Salvatore Sicuso (nella foto) - studiati affinché le agenzie possano distribuirli ai loro clienti. Ai cataloghi si aggiunge poi un manuale, che è invece una sintesi di tutti i nostri viaggi e che serve alle agenzie come punto di riferimento della programmazione”.

Tra le novità del 2023, il ritorno dell’India, dopo la pausa forzata degli ultimi due anni, e l’ingresso di Messico e Arabia Saudita, quest’ultima proposta anche in abbinamento con la Giordania. Quanto alla scelta di continuare a puntare sui cataloghi cartacei, Sicuso precisa: "Anche se può sembrare anacronistico, i nostri clienti amano ancora la carta. L’investimento che facciamo in termini di tempo e risorse è notevole e, quest’anno più che mai, non è stato facile mettere a terra il prodotto”.



Tra queste, le difficoltà nell’accesso alla capacità aerea: “Le compagnie - ha sottolineato Sicuso - si sono un po’ irrigidite e quindi abbiamo dovuto fare un investimento davvero importante sul pre-acquisto dei voli”.