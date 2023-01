Perù, i disordini continuano: la meta sotto la lente degli operatori

17:24

Le rivolte in Perù continuano a rendere complessa la vita turistica della destinazione e diversi operatori internazionali stanno modificando i loro programmi.

La sospensione degli aeroporti internazionali e la chiusura del Machu Picchu sono notizie che negli ultimi giorni sono rimbalzate su tutti i media e il travel si sta muovendo di conseguenza.



Come riporta ttgmedia.com diversi operatori Uk stanno annunciando la sospensione delle operazioni sulla meta per le prossime settimane, con cancellazioni e conseguenti rimborsi o riprotezioni.



Per il momento la Farnesina, tramite il sito viaggiaresicuri.it riporta le principali indicazioni su quanto sta avvenendo nel Paese e invita "i connazionali temporaneamente presenti nel Paese a valutare l’opportunità di anticipare la partenza. A coloro che stiano pianificando di recarsi in Perù, si consiglia di posticipare o di annullare il viaggio".



Ora il turismo resta in attesa di vedere l'evoluzione della situazione, che in questi giorni appare ancora complessa.