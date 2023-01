Mappamondo, via alle vendite per l'estate su Thailandia e Indonesia

11:35

Mappamondo dà il calcio d'inizio alla stagione estiva su Thailandia e Indonesia. Il tour operator ha annunciato l'apertura delle vendite per le due destinazioni in vista della stagione calda 2023. Attualmente sono 35 le offerte dedicate disponibili, con diverse partenze garantite a conferma immediata.

Per la Thailandia le partenze sono previste dal 29 luglio al 17 agosto con voli da Milano, Bologna, Roma e Napoli. Per l'Indonesia invece le soluzioni spaziano dal 29 luglio al 19 agosto e le partenze sono schedulate da Milano, Venezia, Bologna e Roma.



“Per le partenze estive di alta stagione, ci siamo concentrati soprattutto su Thailandia e Indonesia – commenta Andrea Mele, ceo Mappamondo –, mete che mantengono un rapporto qualità-prezzo che non ha eguali nel resto del mondo. Continuiamo a proporre pacchetti esclusivi, altamente concorrenziali, con un prodotto di qualità garantito, grazie anche alla contrattistica diretta che da sempre abbiamo con le principali strutture alberghiere”.



Le proposte comprendono diverse tipologie di sistemazione, dalla turistica al lusso, con itinerari che comprendono escursioni e tour.



Inoltre Mappamondo gatantisce il rimborso integrale fino a 72 ore dalla partenza in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.