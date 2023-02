di Isabella Cattoni

08:32

Nessun l’avrebbe detto, almeno fino a pochi mesi fa: l’Africa è tornata in prima linea fra le mete di viaggio più richieste e il fenomeno non è limitato solo all’Egitto, tradizionale motore del comparto turistico, ma si allarga dall’Africa equatoriale a quella australe.

Naturale quindi la soddisfazione del titolare di African Explorer – World Explorer, Alessandro Simonetti, che proprio nell’Africa ha da sempre il suo core business. “Innanzitutto, va sottolineato come l’anticipo nelle prenotazioni stia tornando una costante nel comportamento della clientela. Il motivo potrebbe essere la presa di coscienza delle problematiche legate ai costi e alla scarsità di collegamenti aerei, alle quali si unisce la capacità ricettiva limitata che ancora interessa molte destinazioni. Le richieste al momento riguardano soprattutto la Namibia, ma anche il Kenya, dove si segnala la ripresa della domanda di safari. Bene anche la Tanzania, dove pur con qualche problema legato alle strutture ricettive – alcune delle quali tuttora in ristrutturazione - la domanda sta crescendo”.



Il ritorno dell’Africa riguarda anche il Nord del continente, dove ad esempio anche il Marocco “sta riscuotendo un interesse rinnovato”.

In generale, Simonetti evidenzia una nuova voglia di viaggiare, che si identifica non tanto e non solo con la vacanza mare – “Mauritius e Seychelles sono al momento un po’ ferme" – ma soprattutto con il viaggio di scoperta, dove le esperienze a contatto con la realtà locale rappresentano un valore aggiunto indispensabile.



“Mi aspetto un’estate incredibile. Unico neo al momento è la scarsità di voli, anche se non so se si tratti di posti bloccati in allotment o di reale carenza di offerta”.