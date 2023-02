15:52

Going rilancia sul 2023 con una programmazione ampliata e ricca di contenuti nuovi. Si punta alla riscoperta delle esperienze culturali e alla full immersion nell’essenza delle destinazioni: sostenibilità per l’Indonesia e l’Africa, ritorno alle origini per il Nordamerica di Canada e Stati Uniti, meditazione per il lontano Oriente, solo per citarne alcune.

La geografia di viaggio dell’anno in corso conferma tutti i punti di riferimento di Going: America settentrionale con i Caraibi inclusi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi ed Oceano Indiano.



Il comune denominatore è la scelta di tour esperienziali e strutture ricettive, nonché crociere di lusso che esaltino la ricerca delle destinazioni per un turismo che faccia attenzione ai principi di inclusione culturale e responsabilità verso l’ambiente. In questo caso, alla ricerca di itinerari esclusivi e poco esplorati dal turismo organizzato.



Questo significa avere introdotto esperienze che suggeriscono ai viaggiatori di “entrare” nelle tradizioni, farle proprie magari condividendo qualche ora con un insegnante, una famiglia, un artista locali. Grazie alla collaborazione con fornitori strutturati e sicuri, profondamente radicati nei loro territori e talvolta proprietari stessi di lodge e riserve protette, è stato possibile individuare diverse proposte.



“Rispettando il pay off ‘Guardare il mondo con occhi nuovi’, abbiamo voluto puntare al cuore delle destinazioni in tutte le linee di prodotto, compresa Going4Cruise che propone itinerari pre e post crociera pensati come viaggi nella loro completezza – commenta Maurizio Casabianca (nella foto), chief commercial & operations officer di Going -. Invece, per Going Resort stiamo preparando le location della stagione estiva e parallelamente la Winter 23/24. Le novità saranno lanciate con una conferenza stampa nella prima settimana di marzo”.



Più in dettaglio, Going4Cruise offre ai crocieristi, in esclusiva, sistemazioni alberghiere, visite e trasferimenti in 10 porti di attracco delle navi Msc, con l’obiettivo di cominciare l’esperienza della crociera e della destinazione ancora prima di salire a bordo. Mediterraneo, Egitto, Emirati Arabi e Stati Uniti, con le operazioni da New York soprattutto, sono le mete in catalogo.