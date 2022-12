08:01

Bilancio positivo per il primo anno di Going in Turchia. “L’Ambasciata di Turkiye Ufficio Cultura e Informazioni in Italia chiude un 2022 di soddisfazione, sul piano degli arrivi dal nostro mercato. Un risultato che vede Going nella posizione di partner di fiducia, a suggello di un anno di collaborazioni caratterizzato da diverse iniziative di co-marketing”, commenta l’operatore, che ha tirato le somme dei risultati messi a segno con le sue campagne di promozione - lanciate nelle agenzie e sui canali digital - e con la linea di prodotto Going2Turkiye.

Da inizio 2022 gli arrivi dall'Italia nel Paese sono stati 360mila, in aumento del 300% anno su anno. Un traguardo che il t.o. ha contribuito a raggiungere con la sua offerta.



Per il chief commercial & operatoin officer di Going, Maurizio Casabianca (nella foto), il 2022 “è stato un esercizio indubbiamente soddisfacente e appagante dal punto di vista della collaborazione con l’autorità di promozione dell’incoming in Turchia. Contiamo di continuare la co-operazione, considerato che per gli italiani è una meta di vacanza che sa rinnovarsi e sempre competitiva, oltre che ottimamente accessibile per via aerea e da svariati aeroporti del Belpaese”.