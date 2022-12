Going, allenare corpo e mente in crociera: torna a maggio la Sport Cruise

15:57

Torna a maggio la Sport Cruise di Going4Cruise. Realizzata in collaborazione con l’associazione La Pelle Azzurra, la crociera sarà operata da Msc Orchestra e salperà da Genova il 24 maggio 2023 alla volta della Spagna.

Il viaggio permetterà agli ospiti di migliorare le proprie performance in ambito sportivo, ma anche a livello manageriale e personale, attraverso sessioni di coaching che insegneranno a gestire le emozioni e la mente per sviluppare il mindset dei campioni.



Going 4 Cruise punta a portare a bordo 500 passeggeri.



La Sport Cruise 2023 è un ulteriore tassello della programmazione in abbinamento alle crociere di Msc. “Abbiamo voluto creare l’occasione distintiva, per tutte le agenzie di viaggio, di intercettare ulteriori opportunità di vendita – argomenta Maurizio Casabianca, cc&oo di Going – e siccome le proposte di Going4Cruise sono quasi sempre esperienze di viaggio “a terra”, in combinazione con le crociere Msc, in questo caso differenziamo nuovamente, andando ad arricchire l’esperienza a bordo. L’impegno a stimolare il mercato è uno dei nostri pilastri, cercheremo di mantenerlo il più possibile nel corso del 2023”.



Luigi Cerracchio, mice e t.o. manager di Msc Crociere, spiega che “ci rivolgiamo a una domanda nuova, interessata a un itinerario di viaggio ad alto valore aggiunto".



Il progetto si rivolge infatti agli sportivi, a livello amatoriale e agonistico, ma anche al segmento della formazione manageriale e agli studenti.