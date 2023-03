Destination Italia e Portale Sardegna, le assemblee approvano la fusione per incorporazione

09:45

Le assemblee degli azionisti di Destination Italia e Portale Sardegna, riunitesi in seduta straordinaria, hanno approvato il progetto comune di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia.

L’assemblea di Destination Italia ha anche approvato l’aumento di capitale sociale gratuito a servizio della fusione, da liberarsi con utilizzo di sue riserve disponibili mediante emissione di azioni da assegnare in concambio ai soci di Portale Sardegna. L’aumento di capitale è deliberato con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di massimi nominali 40.397,07 euro, da liberarsi tramite utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni, mediante emissione di un massimo di 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia. Un'azione Portale Sardegna sarà data in cambio con 2,45 azioni di nuova emissione di Destination Italia. Non sono previsti conguagli in denaro o emissione di azioni frazionarie.



L’operazione non si configura come reverse takeover, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'assemblea degli azionisti di Destination Italia ha infine approvato, con effetto a decorrere dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione, la modifica dell’art. 2.1 dello Statuto Sociale e con esso il nuovo statuto sociale di Destination Italia.