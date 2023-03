Bt e sicurezza, Aci blueteam e Ambimed lanciano Travel Risk Global Services

11:30

Tutelare la salute e la sicurezza dei business traveller e ridurre i rischi derivanti da crisi geopoliche, eventi atmosferici estremi, epidemie o altre minacce. Questi gli obiettivi di Travel Risk Global Services, il nuovo pacchetto Safe & Security ideato da Aci blueteam e Ambimed.



Si tratta di un programma pensato per rispondere a tutte le attuali esigenze del bt, attraverso una gamma di prodotti e servizi integrati, totalmente digitalizzati, in grado di garantire sia alle imprese che ai loro dipendenti in viaggio un sistema di supporto flessibile e multicanale, per affrontare in sicurezza i problemi e i pericoli che potrebbero verificarsi nel corso delle trasferte.



Due pacchetti

I prodotti e i servizi proposti sono disponibili in due pacchetti: un Basic Pack e un Advanced Pack. Il primo comprende: una Travel Security & Health Platform; una mobile application; Assistance Center Security & Health dedicati e attivi 24/7 e un’attività di set-up per la corretta implementazione degli strumenti inclusi all’interno delle procedure aziendali. Il secondo, invece, oltre ai servizi già compresi nel primo pack, prevede: due corsi di formazione online ‘Health nel Mondo’ e ‘Security nel Mondo’; la creazione o l’aggiornamento del protocollo sanitario per l’estero; la valutazione preliminare di strutture ospedaliere e hotel e, infine, una ‘induction medica pre-partenza’ per acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati al proprio viaggio.

Il programma è conforme alla ISO 31030:2021, lo standard internazionale sul Travel Risk Management.



“Travel Risk Global Services nasce dalla volontà di ampliare la gamma di servizi forniti alle nostre aziende clienti fornendo una corretta ed efficace gestione globale dei rischi di viaggio avviando tutte le azioni necessarie a mitigare i potenziali pericoli e garantire viaggi in sicurezza – spiega Paolo Bertola, commercial & service delivery director ACI blueteam -. Un progetto che sancisce ulteriormente la vincente partnership con Ambimed”.



“Viaggiare in sicurezza rappresenta un tema di grandissima attualità che ha creato nuove esigenze per i Viaggiatori e per le Aziende – aggiunge Matteo Ventimiglia, founder & chief executive officer di Ambimed –. Il lavoro di squadra svolto con Aci blueteam ci ha permesso di individuare le necessità dei clienti operanti in diversi settori e di sviluppare un programma in grado di fornire alle aziende con personale viaggiante una soluzione integrata, digitale e capace di rispondere a tutte le necessità di tipo sanitario e di sicurezza”.