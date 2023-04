Club del Sole, previsioni positive per la stagione: le novità del 2023

14:33

Cresce l’interesse verso l’open air e il modello dei villaggi all’aria aperta full service di Club del Sole sta riscuotendo sempre più interesse soprattutto tra i mercati esteri. Il player stima infatti che quest’anno la presenza internazionale raggiungerà il 45% del totale, dopo un 2022 che si è chiuso già con cifre ottime, con un più 51% di fatturato rispetto al 2019, per un totale di oltre 80 milioni di euro.

La sorpresa Francia

“Una menzione speciale - commenta Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole – meritano i mercati di lingua tedesca, del Nord Europa e, dato a sorpresa, della Francia. In particolare, accogliere gli ospiti che provengono da questo Paese, dove sono maggiormente diffusi i format di ospitalità più evoluti, è un ulteriore motivo di orgoglio per noi di Club del Sole, che conferma l’elevato standard percepito del nostro brand e del nostro modello ricettivo”.



Gli investimenti

Il player continua intanto a investire nel prodotto e novità di quest’anno è l’inserimento di oltre 300 nuove lodge spaziose, di design e realizzate con materiali riciclati e riciclabili. Ulteriore ampliamento, poi, per le aree ricreative e i parchi piscine, come l’installazione di un secondo parco acquatico con Pool Bar al Romagna Family Village di Riccione. Il gruppo ha anche deciso di estendere il progetto Family Dog Friendly a tutte le strutture e ha implementato la Bike Experience, un vero e proprio ecosistema per integrare sempre di più il bike tourism nel ventaglio delle offerte dei villaggi. Prende forma anche il progetto business, Workin’ Glamp, un concept innovativo per eventi business 100% open air.



Ristorazione e assistenza

Al Desenzano Lake Village, il villaggio affacciato sul lago di Garda, è stata poi introdotta una nuova area dedicata a cerimonie, eventi e business e, nel settore della ristorazione, Club del Sole ha investito nel rinnovamento strutturale e funzionale delle aree ristorative grazie al supporto dello Chef stellato Fabio Groppi.



Altra novità della stagione sarà l’inserimento, nella maggior parte delle strutture, di un ‘Full Life Concierge’, una nuova figura professionale di assistenza al cliente on-site.