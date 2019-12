09:27

Tutela dei livelli occupazionali, taglio dei costi, chiusura delle porte ad Atlantia e apertura nei confronti di Delta e Air France-Klm. Sono questi i primi punti dell’agenda del nuovo commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande, che ieri ha iniziato ufficialmente il suo mandato con l’incontro al Mise, durante il quale ha illustrato ai sindacati il suo piano di risanamento della compagnia.

Stop a Lufthansa

Un programma che sembra chiudere le porte a Lufthansa, tanto che il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha dichiarato apertamente di “non avere dato mandato di svenderla al gruppo tedesco”. Al ministero non sono quindi piaciute le proposte fatte lunedì in conferenza stampa dal ceo Carsten Spohr e che prevedevano un taglio della flotta a 90 aerei e la separazione delle unità handling e servizi di terra (con conseguente riduzione drastica dell’organico).



Tutela del lavoro

Il nuovo commissario invece punta dritto a mantenere livelli occupazionali e flotta attuale, considerato che sul fronte delle entrate, ha sottolineato, le cose non stanno andando male e quindi il lavoro che dovrà essere fatto sarà quello di agire sulle uscite.



Delta in agenda

Per quanto riguarda il capitolo del partner industriale, il primo incontro che avrà Giuseppe Leogrande sarà con Delta che, ha spiegato il commissario, ha apertamente richiesto un confronto per avanzare la propria proposta. Confermato inoltre il ritorno di fiamma di Air France-Klm, che hanno inviato una lettera a Governo in tal senso. L’accelerata dei due partner nell’alleanza transatlantica potrebbe essere collegata e suona come una risposta immediata al rischio che nella partita possa averla vinta la rivale Lufthansa.



Nessuna novità al momento invece sul manager che dovrà affiancare Leogrande e per il quale il candidato numero uno rimane Giancarlo Zeni, ormai in uscita dall’ex Blue Panorama.