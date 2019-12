Qatar Airways e SriLankan Airlines rafforzano il codeshare

10:59

Qatar Airways e SriLankan Airlines dal prossimo 23 dicembre saranno ancora più vicine. Si rafforza infatti l’accordo di codeshare, che verrà implementato in due fasi, al termine delle quali i passeggeri di SriLankan Airlines potranno prenotare viaggi verso altre 33 destinazioni Qatar Airways in Europa, America e Africa.

Strategia in due fasi

La prima fase comprende la possibilità offerta ai passeggeri di SriLankan Airlines di prenotare i voli verso otto destinazioni servite da Qatar Airways oltre a quelle già disponibili: Atene, Belgrado, Bruxelles, Dublino, Helsinki, Monaco di Baviera, Praga e Salonicco.

Dal canto loro, i passeggeri di Qatar Airways beneficeranno dell'accesso a nuove mete alle Maldive, prenotando in combinazione con SriLankan Airlines un volo per l'isola di Gan, nell'atollo di Addu, completando l’offerta che comprende Colombo in Sri Lanka e Malé nelle Maldive.



Parthership rafforzata

Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, ha sottolineato “Dal 2016 entrambe le compagnie aeree sono state testimoni dei significativi benefici che la cooperazione in codeshare ha portato. L'espansione della cooperazione in codeshare tra Qatar Airways e SriLankan Airlines è un naturale passo avanti nel rafforzamento della nostra stretta collaborazione”. L'amministratore delegato di SriLankan Airlines, Vipula Gunatilleka, ha quindi aggiunto: "Siamo lieti di rafforzare i legami della nostra partnership di lunga data nonché membro di oneworld con Qatar Airways".