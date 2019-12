British Airways e China Southern avviano la partnership

12:01

Decolla una nuova partnership sulla direttrice Europa-Cina: un’alleanza che, considerati i due attori in campo, è destinata a fare crescere in maniera importante il traffico sull’asse.

British Airways e China Southern daranno il via a partire dal prossimo mese di gennaio a un accordo di code sharing che sarà sviluppato in due fasi. La prima avrà come protagonista solo le linee dirette tra i due Paesi, quindi i voli tra Londra e Pechino, Shanghai, Canton, Sanya, Wuhan e Zhengzhou.



In seconda battuta, e grazie anche al completamento dello spstamento delle operazioni sull’aeroporto di Pechino Daxing, il code sharing sarà esteso e coinvolgerà anche i collegamenti nazionali in entrambi i Paesi.