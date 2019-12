Italo, torna il '2 poltone per 1' con Jumanji

21:00

Pubblicità

Nuova tappa nel programma fedeltà Italo Più. Itali ripropone infatti per le feste di Natale il ‘2 poltrone per 1’, per consentire ai viaggiatori di prendere parte al contest ‘Con Italo è un Natale di livello’ lanciato in occasione dell’uscita di Jumanji: The Next Level, il nuovo episodio della serie.

Il film sarà nelle sale dal 25 dicembre ed Italo ha deciso di regalare al vincitore estratto estratto una giornata al Jungle Adventure Park di San Zeno in provincia di Verona.

Inoltre, il Best Western Plus Hotel De’ Capuleti di Verona mette a disposizione un soggiorno di 3 notti.

Fra gli altri premi, in palio anche 30 kit merchandising del film.

L’iniziativa dedicata agli iscritti al programma fedeltà Italo Più, nata dall’accordo tra Italo e Warner Bros Entertainment Italia e dalla collaborazione con l’agenzia Camelot, è valida fino al 6 gennaio 2020.