08:02

Torino Airport arricchisce la sua programmazione invernale con i nuovi collegamenti di linea dedicati al target degli sciatori provenienti da Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Romania.

Fino al 21 marzo 2020 Sas Scandinavian Airlines opererà ogni sabato un volo di linea da Torino a Copenaghen. Oltre che con la Danimarca, il capoluogo piemontese sarà collegato alla Svezia grazie al nuovo volo settimanale di Norwegian da Gothenburg. Il vettore, una new entry per le operazioni di linea di Torino Airport, effettuerà il collegamento dal 28 dicembre al 14 marzo 2020.



I voli dall'Est Europa

Altra nuova compagnia atterrata a Torino è SkyUp Airlines, con il volo per Kiev, in Ucraina, operativo dal 12 dicembre due volte la settimana.

Saranno due - il martedì e il sabato - anche le frequenze settimanali del collegamento di Wizz Air verso Kishinev, in Moldova, mentre dalla Romania torna a volare su Torino Tarom, che per tre sabati porterà gli sciatori rumeni da Bucarest alle Alpi.



Infine dal Regno Unito, principale mercato di provenienza del traffico ski, la novità dell’inverno è rappresentata dal volo Ryanair da Bristol, partito lo scorso 14 dicembre e operativo ogni sabato sino al 28 marzo 2020.

Per quanto riguarda gli altri vettori, easyJet ha aumentato le frequenze per l’inverno su Londra Gatwick, oltre a riconfermare i voli neve da Londra Luton, Bristol e Manchester. Jet2.com, invece, ha già ripreso le operazioni da Londra Stansted, Manchester e Birmingham, mentre dal prossimo 28 dicembre ripartirà anche il collegamento da Edimburgo.