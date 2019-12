Air Caraibes inserisce in flotta il primo A350-1000

13:04

Un nuovo A350-1000 entra in flotta per Air Caraïbes, rendendo questa compagnia il primo vettore francese che opera questo tipo di aeromobile. Air Caraïbes prevede di operare i propri A350-1000 insieme ai suoi tre A350-900 e ai sei A330 per le tratte che collegano Parigi e le Antille francesi.

Il Gruppo Dubreuil, patron del vettore, ha ordinato in totale tre A350-1000, l’aeromobile di maggiore capacità della famiglia Airbus A350XWB di nuova generazione.



L'A350-1000 di Air Caraïbes ha una configurazione in tre classi, con 429 poltrone (24 in Business class "Madras", 45 in Premium Economy "Caraïbes " e 360 in “Soleil Economy").