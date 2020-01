Spirit Airlines, ordine per 100 A320neo

08:30

Spirit Airlines ha finalizzato un contratto di acquisto con Airbus per 100 aeromobili della famiglia A320neo (A319neo, A320neo e A321neo).

Il vettore annuncerà la scelta dei motori in un secondo momento.



La scelta dei velivoli di gamma A320neo consentirà alla compagnia aerea di ridurre i consumi di carburante di almeno il 20% e del 50% il rumore rispetto agli aeromobili delle generazioni precedenti.



Con la commessa di Spirit Airlines, gli ordini fermi effettuati in tutto il mondo per la famiglia A320neo hanno superato le 7.300 unità.