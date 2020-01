Un addio da 62,2 milioni di dollari: polemica negli Usa per l’ex ceo di Boeing

11:19

È stata accompagnata da una pioggia di polemiche la notizia della somma che si porterà a casa l’ex ceo della Boeing Dennis Muilenburg: 62,2 milioni di dollari.

La somma è stata comunicata dalla stessa società con una comunicazione obbligatoria, si legge su Repubblica.it. Non si tratterebbe di una buonuscita, è stato specificato dal Gruppo, ma di quanto maturato in 35 anni di carriera in Boeing sotto forma di incentivi di lungo termine, premi in azione e schemi pensionistici.



La notizia ha fatto il giro del mondo e suscitato reazioni negative sia a livello politico sia, in particolare, da parte dei parenti delle vittime dei due incidenti aerei che hanno avuto come protagonista il B737 Max, l’aereo che appunto è stato la causa anche dell’uscita di scena dell’ex ceo.