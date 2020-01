Lufthansa: nel 2020 nove Airbus A320neo basati a Monaco

14:19

Quattro Airbus A320neo hanno già preso servizio nell'hub di Monaco: entro la fine di gennaio ne arriverà un quinto e a febbraio seguirà il sesto.

È il piano messo a punto da Lufthansa per rafforzare la propria presenza nell'aeroporto di Monaco: nove in totale saranno gli Airbus A320neo, gli aerei di ultima generazione per i voli di corto e medio raggio, che saranno basati nello scalo tedesco nel 2020.



"Stiamo investendo molti miliardi di euro negli aeromobili più moderni e ci assumiamo la responsabilità di un'aviazione più sostenibile - ha detto Wilken Bormann, ceo Lufthansa Hub di Monaco -. D'ora in poi gli A320neo saranno ancora più silenziosi e rispettosi dell'ambiente sulle rotte di corto e medio raggio: questi aeromobili sono il completamento perfetto per la nostra flotta long haul di Airbus A350 all'avanguardia".



Il Gruppo Lufthansa, si legge su ETurboNews, ha ordinato 149 A320neo, che saranno consegnati entro il 2025. O. D.