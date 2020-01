Enigma Alitalia

08:33

Si riparte da Giuseppe Leogrande nel ruolo di commissario e da Giancarlo Zeni in quello di direttore generale. E immediatamente il pensiero va al novembre del 2017, quando la coppia chiuse il lungo commissariamento di Blue Panorama portandola nelle mani di Luca Patanè e della sua Uvet attraverso la creazione di una newco.



Ma questa volta si parla di Alitalia e non di Blue Panorama e le proporzioni e le azioni da mettere in atto sono di altra portata. Affermazione questa che arriva dallo stesso commissario di Az che, al momento di insediarsi e di indicare quella della newco oppure quella della cessione come uniche due strade possibili per risolvere il famigerato rebus di Alitalia, ha scelto di mettere le mani avanti. Facendo capire che comunque ci si troverà davanti a una (quasi) mission impossible.

Il servizio completo su Alitalia è disponibile nel numero odierno di TTG Italia, anche online sulla Digital edition a questo link