Da Sas un'app per la scansione mobile delle carte d'imbarco

16:49

Si chiama Ground Handling la nuova app per smartphone di Sas che consente al personale di terra di procedere in modo più rapido alla scansione di carte d’imbarco e passaporti e gli permette anche di tracciare i bagagli efficacemente, sostituendo i costosi scanner e migliorando i flussi di lavoro critici.

Sas ha già sviluppato l’app in collaborazione con Scandit nei suoi tre hub aeroportuali scandinavi: Stoccolma Arlanda, Oslo Gardermoen e Copenhagen Kastrup. L’app Ground Handling fa parte di un’iniziativa globale sull’infrastruttura digitale volta a semplificare e migliorare le operazioni chiave e migliorare l’esperienza di viaggio per il crescente volume di passeggeri.



La prima fase dell'operazione

Nella prima implementazione, i dipendenti Sas sono stati equipaggiati con 700 dispositivi Galaxy A8. Ulteriori sviluppi sono pianificatti in tutte le operation globali del vettore. I dipendenti possono usare l’app da qualsiasi punto dell’aeroporto, ad esempio al gate d’imbarco, anche lontano dal loro desk e dalla postazioni scanner fisse e il sistema consente loro digestive anche modifiche alle prenotazioni dei voli.



“Oltre alla scansione dei barcode e all’Ocr nelle mobile app - dichiara Fredrik Buxfeldt, Responsabile Digital Operations It di Sas - Scandit consente anche la scansione nei siti web, in modo che i nostri dipendenti possano utilizzare anche la scansione mobile da un browser se non hanno la mobile app caricata”.