Ryanair e l’Italia, corsa verso i 43 milioni di passeggeri

08:36

Il 2019 si è chiuso con il superamento del traguardo dei 40 milioni di passeggeri trasportati in Italia, con un market share del 28 per cento. Ma la corazzata low cost non ha alcune intenzione di sedersi sugli allori e i piani di crescita coinvolgeranno anche il 2020, anche se in misura ridotta rispetto ai ritmi del passato. E dopo gli oltre 41 milioni di pax del 2019, quest’anno si dovrebbe arrivare a 43.

“Nell orario estivo avremo oltre 500 rotte, 37 delle quali new entry – spiega Chiara Ravara, sales & marketing manager -. Ora stiamo lavorando alla programmazione della winter 2020/2021, che presenteremo il mese prossimo”.



La manager chiarisce che al momento non sono previste aperture di nuove basi nella Penisola, anche perché, come noto, le consegne dei nuovi aerei (i B737 Max) saranno ferme ancora almeno fino all’estate, provocando una brusca frenata all’espansione della flotta.