Coronavirus in Cina: anche Iberia sospende i voli

La diffusione del coronavirus cinese ha convinto anche Iberia a sospendere i voli verso la Cina, sulla lina di quanto già fatto da numerosi altri vettori. Secondo quanto spiegato dalla stessa compagnia i passeggeri che hanno acquistato i biglietti per il volo Madrid-Shanghai potranno chiederne il rimborso o modificare le date del viaggio.

Iberia effettua tre collegamenti alla settimana tra la capitale spagola e Shanghai e il prossimo volo avrebbe dovuto decollare domani. La sospensione dei voli, sottolinea preferente.com, è stata disposta per tutto il mese di febbraio ma la compagnia aerea si riserva di analizzare la situazione nelle prossime settimane per valutare se sia necessario prolungare la sospensione per un periodo più lungo.