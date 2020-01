17:51

Dopo British Airways arriva anche lo stop di Lufthansa a tutti i collegamenti aerei sulla Cina con effetto immediato come effetto della diffusione del Coronavirus.

Il provvedimento riguarderà tutte le compagnie del gruppo che effettuano voli sul Paese, quindi oltre al brand tedesco anche Austrian Airlines e Swiss sospenderanno tutte le rotte in schedule. Si tratterà di uno stop di lunga durata, con la sospensione che al momento è prevista fino al prossimo 9 febbraio in attesa di vedere come procede l’evoluzione dell’epidemia influenzale.



Gli ultimi voli sono previsti in partenza oggi per dare la possibilità ai membri dell’equipaggio e agli ultimi passeggeri di rimpatriare. Il provvedimento non coinvolge le rotte su Hong Kong.