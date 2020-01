Compagnie aeree, la classifica eDreams: ecco le migliori con cui volare

10:53

Va a Emirates la medaglia d'oro delle compagnie aeree migliori al mondo. Ad assegnarla sono state le recensioni di oltre 70mila passeggeri che hanno viaggiato dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 con eDreams.

La compagnia di bandiera di Dubai scavalla quindi Turkish Airlines, per due anni in vetta alla classifica e oggi medaglia di bronzo. Ma la vera novità è il secondo posto attribuito a Qatar Airways, vettore fino a poco fa non in classifica e ora balzato in testa alle preferenze dei viaggiatori, anche grazie al piano di investimenti lanciato l'anno scorso con nuove destinazioni, aumento delle frequenze e il sedile di Business Class Qsuite esteso su più rotte.



Dando uno sguardo al resto della top 10, si registra l'avanzata di Thai Airways al quarto posto, seguita da Azul Linhas Aereas Brasileiras e Aeromexico, quindi Luxair, compagnia del Granducato del Lussemburgo. Scende invece in ottava posizione Aegean Airlines, che negli ultimi anni si era invece saldamente posizionata tra le prime tre compagnie, così come Swiss International Air Lines, che dal settimo scende al nono posto, seguita da Etihad, stabile al decimo.



Gli italiani

Analizzando la classifica dal punto di vista dei passeggeri italiani, Emirates e Turkish Airlines si confermano al vertice. Terza posizione per Klm Royal Dutch Airlines mentre Alitalia conquista il sesto posto. O. D.