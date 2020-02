Viaggi dell’Elefante: modifiche alle escursioni con animali

13:09

Stop ai tragitti a dorso d’elefante. Non potendo ottenere garanzie sul corretto trattamento degli animali, Viaggi dell’Elefante ha deciso di non offrire più ai propri clienti questa tipologia di esperienza per la salita all’Amber Fort nei pressi di Jaipur, in India. “Una decisione - si legge in una nota dell’operatore - che ha modificato tutti i viaggi che toccano la capitale del Rajasthan, una delle tappe più importanti dell’intero Paese”.

“Crediamo nel turismo che si schiera a favore della sostenibilità - spiega il managing director del tour operator Enrico Ducrot (nella foto) - e, quindi, contro il maltrattamento e lo sfruttamento degli animali e abbiamo scelto di supportare fornitori in linea con la nostra visione”. Il manager aggiunge: “Stiamo investendo sulla formazione sul territorio per trasferire il valore di questo modello di business alle agenzie di viaggio, in modo che queste siano pronte a soddisfare la richiesta crescente di turismo responsabile”.



La scelta rientra nella filosofia Ecoluxury dei Viaggi dell’Elefante, che sta progressivamente influenzando tutta la programmazione del tour operator.