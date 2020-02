10:33

Ci sarà un ritorno in pista della compagnia islandese Wow Air? Il tema negli ultimi mesi si è trasformato in un tormentone e finora tutti gli annunci di una ripresa con una ventilata Wow 2 rifondata in Islanda o un’altra compagnia con base negli Stati Uniti non hanno avuto seguito.

Ma negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Simpleflying. Dai social network sono arrivati alcuni segnali che farebbero presupporre l’imminente arrivo di un nuovo progetto. Anzi alla domanda degli utenti della rete se sta bollendo qualcosa in pentola è arrivata la risposta: a breve inizieremo a vendere i biglietti.



Chi ci sia dietro tutto questo al momento dietro tutto questo al momento è ignoto e i dubbi sulla reale intenzione di fare ripartire a compagnia aerea sono molti.