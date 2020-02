08:03

Potrebbe essere una felice intuizione quella avuta da Wizz Air. Un po’ come lo era stata quella di Norwegian nell’avvio del lungo raggio low cost, almeno nei primi anni. Di certo c’è che le ambizioni al suo ceo Jozsef Varadi non mancano e l’idea di creare una divisione low cost ad Abu Dhabi ha creato parecchio scalpore nel settore. Anzi, non è un caso che a stretto giro di posta sia arrivata per esempio la risposta di Etihad, che si è alleata con Air Arabia per fare nascere a sua volta un’altra low cost. (segue a questo link)